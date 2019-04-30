Фамилии Зульфугарлы и Мансимов достаточно известны в Азербайджане, но, к сожалению, в негативном плане. Братья Зульфугарлы – Логман и Нураддин – прославились, как производители «гейдирмя» (не отличающихся качеством) арматур, хотя и стараются выдавать себя за основателей металлургической промышленности независимого Азербайджана и успешных предпринимателей. А кум Логмана - Мубариз Мансимов, обанкротившись в Турции и растеряв нажитые подозрительным путем миллиарды, направил теперь все усилия против азербайджанских властей.

Официально, насколько удалось выяснить, здесь строится мебельная фабрика. Но что-то слишком уж большая территория для нее отведена. Не могут старающиеся надуть других предприниматели вроде Зульфугарова и Мансимова так опростоволоситься, чтобы прикупить участок в несколько раз превышающий потребности мебельной фабрики. Не собираются же ведь они строить здесь фабрику-гигант, которую Азербайджану ни сырьем не обеспечить, ни покупателями. Да и контуры возводящегося объекта заставляют сомневаться в этом. К тому же для возведения такого гиганта понадобятся огромные деньги, которых у идейно и финансово обанкротившихся кумов явно недостаточно. А если не мебельная фабрика, то что же тогда?

Казалось бы, заезженная пластинка. Но нет. Забытые было уже фамилии вновь всплыли на берегу Каспия. Но на сей раз не в Баку, где они хорошо известны публике, а в Сумгаите. Честно говоря, самих кумов увидеть здесь не довелось, но зато нам показали большой строящийся объект, который они здесь возводят. Обнесенный каменным забором многогектарный участок, как это можно видеть по фотографии и видеоролику, граничит с одной стороны с жилыми домами, а с другой видны контуры промпредприятий. Что же задумали строить здесь кумы – предприниматели?

Ответ оказался явно неожиданным, хотя логически вполне понятным, о чем, наверное, догадался и сам читатель. Да, по весьма достоверным сведениям здесь строится очередной металлургический объект, где скандально известные дельцы разных профилей решили наладить совместное производство такого же «гейдирмя» арматур, которыми братья Зульфугаровы уже заполонили весь местный рынок. А это уже знакомая читателю по публикациям haqqin.az продукция.

Лишившись доставшихся ему в наследство от советских спецов «металлургических» заводов в Баку, Зульфугарлы решил, видимо, перенести новое производство подальше от глаз центральных органов и широкой общественности – в Сумгаит. Оснастит ли он новый завод новым оборудованием или завезет старые станки и линии, ранее украшавшие те заводы, которых его уже лишили – нам неизвестно. Но в любом случае это потребует немало денег, которые неудавшийся металлург Логман Зульфугаров решил позаимствовать у такого же неудавшегося предпринимателя, но судовладельца Мубариза Мансимова.

Говорят: два сапога – пара. В данном же случае в качестве пары выступают два кума, о каждом из которых читателю многое известно. Сделав хорошие бабки в конце прошлого - начале нынешнего тысячелетий путем всех дозволенных и недозволенных методов, вскоре они не выдержали растущей на рынке конкуренции и обанкротились. А виновником своего неумения работать объявили власти Азербайджана. И в одночасье превратились из «верного солдата» этой власти в ее противника. А оставшиеся в загажнике деньжата решили теперь вложить в дело по-новому.

Закупить подешевке завалявшийся заводик сегодня не удается, и они решили построить новый. Построить, конечно, они его еще смогут, но удастся ли наладить производство? Ведь требования к производственным предприятиям и качеству выпускаемой ими продукции растут с каждым днем. Кумы же наладить свое дело на уровне этих требований так и не научились. А Сумгаит с его современными химпарком, техпарком, промпарком и металлургическими комплексами «гейдирмя» заводы уже не принимает. И очень хочется посоветовать несостоявшимся бизнесменам хорошенько все продумать, прежде чем продолжить строительство металлургического завода под прикрытием мебельной фабрики.