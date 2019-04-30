Помпео: США готовы к военным действиям в Венесуэле

Соединенные Штаты в случае необходимости готовы к военным действиям в Венесуэле, чтобы остановить продолжающиеся беспорядки, заявил в интервью Fox Business Network госсекретарь США Майкл Помпео, пишет NEWSru.co.il.

"Военные действия возможны. Если это то, что требуется, то именно это будут делать Соединенные Штаты", – заявил Помпео, подчеркнув при этом, что Вашингтон предпочитает, чтобы передача власти в Венесуэле прошла мирно, передает Reuters.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Помпео утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну, однако российское руководство убедило его не делать этого (в Москве это заявление опровергают).

Правительство США заявляет, что в Венесуэле действуют около 20 тысяч кубинских солдат и сотрудников спецслужб, обеспечивающих поддержку Мадуро (в Гаване утверждают, что данная информация является ложной).