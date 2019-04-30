В сравнении с прошлым годом наблюдается некоторое снижение в численности гостей. В 2018 году, напомним, было 94 тысячи зрителей. При этом продажи билетов остались на прежнем уровне, и, в частности, полностью были распроданы билеты на трибунах.

Прошедшие гонки «Формулы-1» в Баку за четыре дня посетили 85 тысяч человек.

Небольшое снижение посещаемости обусловлено отменой накануне Гран-при выступления хедлайнера концертной программы - Сэма Смита, который не смог приехать в Баку в связи с проблемами со здоровьем, а также отсутствием традиционного концерта в пятницу вечером.

В этом году по-прежнему наблюдался высокий приток болельщиков из-за рубежа. Гости из 74-х стран мира купили почти четверть всех проданных билетов (22%). Большинство международных посетителей прибыли из следующих стран: Россия, Великобритания, Австрия, Голландия и Грузия.

В этом году существенно возросло число гостей из Великобритании – на 41%, из Австрии - на 28%, из Нидерландов - на 26%. Кроме того, в этом году был всплеск посетителей из Китая (+22%) и Турции (+11%).