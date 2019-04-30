Беседовал Эльмир Алиев 17:00

Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку», а ныне генеральный продюсер российского телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и его супруга, знаменитая гимнастка Яна Батыршина посетили Баку. Известная супружеская пара побывала на соревнованиях «Формулы-1» и Кубка мира по художественной гимнастике. Именно со спортивной темы мы и начали беседу с Тимуром, поговорив также о проблемах телевидения в Азербайджане. Предлагаем читателям haqqin.az эксклюзивное интервью Т.Вайнштейна.

- Каковы впечатления от прошедшей гонки? - Впечатления замечательные. Для меня это новый опыт, потому что я впервые был на «Формуле-1». Вдвойне приятно, что это произошло в родном Баку. Прекрасная организация, и отличная гонка. И еще очень радует, что настоящие фанаты «Формулы» уже воспринимают этап в Баку как очень важную часть сезона. И это за такой короткий срок - просто феноменальный результат! Гран-При Азербайджана - одна из самых красивых и экстремальных трасс. В прошедшее воскресенье, к счастью или к сожалению, обошлось без аварий, если не считать инцидент Риккардо с Квятом. Так что, в сравнении с двумя предыдущими Гран-при Азербайджана, которые были просто сумасшедшими, в этот раз все было более спокойно. Хорошо, что все нормально, все живы-здоровы. Но, с другой стороны, от бакинской трассы все уже ждут чего-то невероятного. - На этот раз много интересных событий было не в воскресенье, а в пятницу… - Да, это и история с люком, и кран, задевший надземный переход… Вы знаете, в современном мире есть такое слово – хайп. И то, что случилось в пятницу в Баку, тоже в какой-то степени сыграло на руку, привлекло внимание к гонке. Если бы этой истории с люком не было, то ее следовало бы придумать. И не надо относиться к этому слишком негативно. В мире огромных скоростей бывает и такое, ничего страшного. Слава Богу, никто не пострадал, а урон, нанесенный болиду, оплатит страховка. Но в прошедшие выходные в Баку проходила не только «Формула». Было еще одно важное спортивное мероприятие - Кубок мира по художественной гимнастике. Тоже прекрасно организованное и крупное событие в мире спорта. И я горд и счастлив, что во время этих соревнований моя любимая жена, выдающаяся спортсменка и просто красавица Яна Батыршина была официально представлена в качестве посла чемпионата мира, который в сентябре также состоится в Баку.

- Поздравляем! О Вас вообще говорят, как о большом любителе спорта. За какими видами спорта следите особо? - За многими, но, конечно, номер один для меня – это футбол. В России я болею за московский «Локомотив», в Азербайджане – за «Карабах». Стараюсь смотреть все игры «Карабаха» в еврокубках. Если брать сборные, то это, понятное дело, Россия и Азербайджан. Ну и Аргентина вдобавок, моя страсть еще со времен Марадоны. Если же говорить о мировом клубном футболе, то болею за «Барселону». - Перейдем от спорта к теме телевидения. Живя в Москве, удается быть в курсе того, что происходит в телевизионной отрасли Азербайджана? - Следить за азербайджанским телепространством особо не получается. Но я знаю и очень рад, что Балаш Касумов стал руководителем Общественного телевидения. Мы с ним много разговаривали, и я вижу, что у него очень правильное понимание того, как и куда должно двигаться азербайджанское телевидение. Конечно же, знаю, что Мурад Дадашов вошел в худсовет телеканала ATV… И что нет ничего популярнее «Машин-шоу».

Читаю, что многие ругают азербайджанское ТВ, и понимаю, что еще много над чем надо работать. Но надо понимать, что должна быть создана четкая и понятная бизнес-модель телевизионной индустрии, когда существует прозрачный рекламный рынок, рекламные агентства, компания медиа-исследований... Нужны специальные нормативные акты на законодательном уровне. Я надеюсь, что в Азербайджане это произойдет. Но пока эта система не будет выстроена до конца, будет сложно совершить качественный скачок. - Согласны ли Вы с мнением, что жизнь азербайджанским телеканалам усложняет и то, что им приходится конкурировать с турецким и российским ТВ? Ведь многие азербайджанцы, понимая эти два языка, могут спокойно смотреть телеканалы России и Турции. - Да, конечно. И это немного несправедливо по отношению к азербайджанским каналам, которые из-за этого теряют рекламные деньги. Ведь если рекламодатель размещает свою рекламу на турецких и российских каналах и понимает, что ее видит еще и азербайджанский зритель, то зачем тогда ему размещаться на местных каналах? И это реально тормозит развитие азербайджанского ТВ. Однако никому не запретишь поставить спутниковую тарелку и смотреть то, что он хочет. Да и при сегодняшних технологиях и развитии интернета, уже и тарелка не нужна. Это очень важный вопрос, решить который не так просто. Это долгая процедура. Повторюсь, должен быть индустриальный подход. Надеюсь, новым людям, которые приходят на азербайджанское ТВ, удастся продвинуть нужную модель для правильного развития телеиндустрии.

- Когда-то для конкуренции с российскими телеканалами в Азербайджане предлагалось создать русскоязычный канал. В этом есть смысл? - Я не очень понимаю, для чего это надо. Это имело бы смысл, если у жителей Азербайджана не было бы возможности смотреть российские каналы. И в таком случае русскоязычный канал закупал бы у российского ТВ самые интересные программы и демонстрировал бы их в Азербайджане. Конкурировать же собственным продуктом с российскими телеканалами в сегодняшних реалиях при всем уважении никак не получится. Сначала надо построить систему. Создать несколько конкурентоспособных и, что самое важное, прибыльных национальных телеканалов, а уже потом задумываться о следующих этапах развития. - Несколько вопросов, не связанных с ТВ. Ваш двоюродный брат – 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Вы поддерживаете с ним связь? - Мы очень давно не общаемся. Можно сказать, что уже более 20 лет. Это наши личные семейные дела. И это никак не связано ни с какими другими вопросами, кроме как внутрисемейными. - Недавно Вы праздновали юбилей. На видеокадрах с торжества был замечен и Гарик Мартиросян. Общаетесь с ним еще с КВН-овских времен? - Да, с Гариком мы давно дружим. Можно сказать, что с тех пор, как в далекие 90-е он сказал, что они всей командой очень любят «Парней из Баку». Это был поступок. Такой же, как и спустя десять лет, когда был бенефис «Парней из Баку» на «Первом канале», и он пришел нас поздравить. Гарик - человек с большой буквы!