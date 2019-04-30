Премьер-министр России Дмитрий Медведев высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Курьезный случай, выходящий за рамки дипломатического этикета, произошел накануне в Ереване.

«Если нет вопросов, друзья, мы уже можем перейти….», - сказал Пашинян, вглядываясь в лицо Медведева и выдерживая паузу.

В ответ Дмитрий Медведев, неожиданно сказал «Нет», и затем переспросил «А перейти куда?».

«К процедуре подписания наших… Перейдем уже», - сказал Пашинян, понимая в какую глупую ситуацию он попал.

Все это время российская правительственная делегация едва сдерживала ехидный смех, а Дмитрий Медведев не удержался и все же рассмеялся.