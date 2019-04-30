Гигантский торнадо пронесся по территории румынского уезда Кэлэраши на юго-востоке страны. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры редкого для Румынии природного явления и фотографии его последствий.

Незадолго до образования огромного смерча диаметром в сотни метров, над местным шоссе и полями прошел град размером в перепелиное яйцо, Торнадо перевернул автобус, а затем разрушил около десяти жилых домов, пишет Вести.ру.

В автобусе находилось около сорока пассажиров, тринадцати из них потребовалась медицинская помощь.

Местные синоптики, комментируя произошедшее, заявили, что румынам пора привыкать к ураганам и смерчам, поскольку из-за воздействия глобального потепления они будут возникать все чаще.