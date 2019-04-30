Король Таиланда женился на генерале своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхидой Вачиралонгкорн, которая теперь известна как королева Сутхида. Об этом сообщила газета Bangkok Post.
Избранница короля имеет военное звание генерала, передает ТАСС. Как давно заключен брак, неизвестно, объявлено о нем только сейчас. О его предыдущем браке официально сообщили через четыре года после свадьбы, когда родился наследник.
Это четвертый брак 66-летнего монарха.
Как пишет газета The Nation, королева Сутхида, родившаяся 3 июня 1978 года, ранее работала стюардессой в компании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Махи Вачиралонгкорна. Затем стала командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии и повышена до звания генерала в декабре 2016 года.
Коронация Рамы X пройдет 4-6 мая. Фактически он правит страной с конца 2016 года. Празднование официальной коронации после вступления монарха на трон — часть национальной традиции. Отец нынешнего короля также короновался через четыре года после начала правления.