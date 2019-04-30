Король Таиланда женился на генерале своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхидой Вачиралонгкорн, которая теперь известна как королева Сутхида. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Избранница короля имеет военное звание генерала, передает ТАСС. Как давно заключен брак, неизвестно, объявлено о нем только сейчас. О его предыдущем браке официально сообщили через четыре года после свадьбы, когда родился наследник.