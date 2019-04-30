В соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанном между Центром применения и обучения ИКТ и Азербайджанским представительством Microsoft, лаборатория будет функционировать в этом центре.

В лаборатории можно будет разработать различные решения и реальные прототипы в сфере «Интернета вещей». В будущем будут расширены и другие направления инновационной деятельности.

Основной целью лаборатории под названием Microsoft Lab является привлечение молодых специалистов и стартаперов к осуществлению перспективных инновационных проектов путем создания моста между обучением и внедрением.

Отметим, что технология «Интернета вещей» предусматривает сбор, передачу данных посредством всех устройств и оборудований с доступом в интернет и повышение эффективности процесса принятия решений на основе этих данных.

В случае внедрения государственными и частными организациями в своей деятельности последних достижений и новых возможностей информационных технологий, они смогут представить свои предложения по проектам в лабораторию. На основе этих предложений программистами и ИТ-компаниями будут созданы реальные проекты. С целью применения подготовленных прототипов в бизнесе проектам будет оказана поддержка.