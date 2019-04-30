Создана первая в Азербайджане лаборатория «Интернета вещей» Фото
1 мая в Центре применения и обучения ИКТ Министерства транспорта, связи и высоких технологий прошла церемония открытия лаборатории «Интернета вещей».
В соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанном между Центром применения и обучения ИКТ и Азербайджанским представительством Microsoft, лаборатория будет функционировать в этом центре.
Основной целью лаборатории под названием Microsoft Lab является привлечение молодых специалистов и стартаперов к осуществлению перспективных инновационных проектов путем создания моста между обучением и внедрением.
В лаборатории можно будет разработать различные решения и реальные прототипы в сфере «Интернета вещей». В будущем будут расширены и другие направления инновационной деятельности.
Отметим, что технология «Интернета вещей» предусматривает сбор, передачу данных посредством всех устройств и оборудований с доступом в интернет и повышение эффективности процесса принятия решений на основе этих данных.
В случае внедрения государственными и частными организациями в своей деятельности последних достижений и новых возможностей информационных технологий, они смогут представить свои предложения по проектам в лабораторию. На основе этих предложений программистами и ИТ-компаниями будут созданы реальные проекты. С целью применения подготовленных прототипов в бизнесе проектам будет оказана поддержка.
Центр применения и обучения ИКТ будет играть роль координатора инновационной лаборатории, созданной при поддержке компании Microsoft. Так, между заказчиками проектов и стартаперами, которые будут выполнять эти заказы, будут налажены рабочие отношения. В лаборатории также будут проводиться тренинги в области программирования и электроники, сертификация специалистов и разработка прототипов.
Отметим, что на сайте www.iktlab.az/mslab можно получить подробную информацию о Microsoft Lab. Здесь частные и бизнес-структуры, заполнив запрос, могут отправить в Lab сценарии проектов, предусмотренных к реализации. Кроме того, программисты и стартаперы, желающие осуществить проект в сфере «Интернета вещей», могут пройти регистрацию посредством сайта.