Американцы впервые испытали F-35A в бою

Два современных самолета использовались в боевых вылетах в рамках операции "Непоколебимая решимость" в Ираке, сообщает официальный сайт американских военно-воздушных сил.

Известно, что новейшие истребители нанесли ракетный удар по сети туннелей, расположенных в горах Хамрин и которые используют боевики группировки "Исламское государство", пишет РЕН ТВ.

По словам пилота истребителя подполковника Йозефа Морриса, F-35A оснащен датчиками, новейшим радаром, может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени. Он может передавать информацию с поля боя другим F-35 и даже самолетам четвертого поколения.

Новейшая версия истребителей пятого поколения F-35 Lightning II впервые была направлена на Ближний Восток 17 апреля на базу "Аль-Дафра" в ОАЭ.