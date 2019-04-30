Американцы впервые испытали F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях, сообщает сайт Военно-воздушных сил страны.
#USAF #F35A Lighting II conducted its first combat employment. https://t.co/MQIsHH5j8K#AirForce #Aircraft #Aviation@DeptofDefense @usairforce @CENTCOM @USAF_ACC @HAFB pic.twitter.com/wiiiA4kF8m— US AFCENT (@USAFCENT) 30 Nisan 2019
Два современных самолета использовались в боевых вылетах в рамках операции "Непоколебимая решимость" в Ираке, сообщает официальный сайт американских военно-воздушных сил.
Известно, что новейшие истребители нанесли ракетный удар по сети туннелей, расположенных в горах Хамрин и которые используют боевики группировки "Исламское государство", пишет РЕН ТВ.
По словам пилота истребителя подполковника Йозефа Морриса, F-35A оснащен датчиками, новейшим радаром, может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени. Он может передавать информацию с поля боя другим F-35 и даже самолетам четвертого поколения.
Новейшая версия истребителей пятого поколения F-35 Lightning II впервые была направлена на Ближний Восток 17 апреля на базу "Аль-Дафра" в ОАЭ.