Заместитель посла США: В Вашингтоне готовы принять Мамедъярова и Мнацаканяна

Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности принять у себя встречу глав МИД Азербайджана и Армении, сказал журналистам заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил, сообщает Trend.

«США являются сопредседателем Минской группы, и мы полны решимости работать со сторонами, чтобы помочь в урегулировании конфликта путем переговоров. В связи с этим мы с нетерпением ждем возможности принять у себя встречу сторон, министров иностранных дел. Были дискуссии по этому поводу, и они продолжаются. Надеемся, что сможем поделиться в будущем позитивной новостью», - сказал Уильям Гил.