«Карабах» вылетел из Кубка Азербайджана

«Карабах» после поражения в Габале со счетом 0:1 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова победил с результатом 2:1, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

Мичел (37-я минута) и Дани Кинтана (58-я) забили по голу, после чего «Карабах» выигрывал со счетом 2:0. Однако «Габале» удалось забить столь нужный гол. На 81-й минуте Давит Волков воспользовался ошибкой Дональда Герье и поразил ворота чемпиона.

Второй полуфинал начнется сегодня в 20:00. «Зиря» примет «Сумгаит». В первом матче была ничья 0:0.

Финал состоится 19 мая в Нахчыване.