Глава МВД Грузии о спорах вокруг границы Азербайджана с Грузией

«Комплекс Давид Гареджи (Кешикчидаг – ред. ) – очень щепетильный вопрос, и мы должны завершить демаркацию границ в максимально короткие сроки», - заявил Георгий Гахария сегодня на брифинге.

Министр внутренних дел Грузии уверен, что Грузия и Азербайджан смогут достичь соглашения по демаркации границ с учетом интересов грузинской церкви, сообщает «Новости-Грузия».

По его словам, в вопросе определения границ будут учтены культурное наследие и интересы церкви.

Глава МВД Грузии призвал все стороны воздержаться от спекуляций по данном вопросу.

«Я однозначно призываю всех, кто пытается спекулировать этой темой и разжигать этническую рознь – я не постесняюсь этих слов, будьте осторожны с этой темой. Мы уверены, что в рамках демаркации вместе с нашим партнером и братским государством, мы, безусловно, достигнем такого соглашения, в рамках которого будет учтено как культурное наследие, так и интересы нашей церкви», - заявил Гахария.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона готова в ближайшее время завершить процесс делимитации границы.