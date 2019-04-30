Генерал КСИР: Война против Ирана дорого обойдется всему региону

Война против Ирана дорого обойдется всему региону. Об этом заявил командир штаба КСИР в Хатам аль-Анбия генерал-майор Голам Али Рашид, передает Mehr.

«Мы ожидаем, что соседние страны воздержатся от действий в соответствии с интересами США и израильтян, которые предназначены только для ведения войны и создания напряженности в регионе, потому что это дорого обойдется всем народам региона», - отметил он.

По его словам, Иран не приветствует никакой войны в регионе, потому что «она определенно идет на пользу Соединенным Штатам и сионистскому режиму, но мы всегда готовы противостоять любому агрессору».