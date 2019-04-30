МВД готовится к нашествию британских смутьянов в Баку

Алхас Исмайлов 22:11

На Олимпийском стадионе в Баку через месяц состоится финал Лиги Европы по футболу сезона 2018/19 года. Букмекеры предвещают, что обе команды, которые выйдут на поле в решающем мачте, будут английские - «Арсенал» и «Челси». Если этот прогноз верен, то Баку на несколько дней станет местом паломничества тысяч болельщиков из Британии. Чего ждать азербайджанской столице от такого наплыва гостей с Туманного Альбиона и, самое главное, как к нему готовиться?

Как утверждают мировые спортивные сайты, английские фанаты всегда проблема для городов, где встречаются их команды. Злоупотребив излюбленным для британцев пивом, они могут быть даже агрессивными. Однако британские власти, зная такую особенность некоторых своих граждан, научились самых яростных болельщиков нейтрализовать еще у себя дома – попросту не выпускают их из страны. Используется, например, такая мера, как отказ в получении так называемых паспортов болельщика (Fan ID) для фанатов, уже отметившихся в каких-либо инцидентах. Между тем «послужной список» футбольных фанов из Британии достаточно серьезный. Особенно прославились болельщики «Ливерпуля» и «Ньюкасла», которые не только поддерживали свой клуб на трибунах, но и попутно громили города Европы, где играла их команда. Последний раз английские болельщики устроили самый настоящий погром французских городов на Чемпионате Европы во Франции в 2016 году. Власти некоторых французских городов после этого ввели на время игр сухой закон. Однако, даже несмотря на то, что в совместном пресс-релизе английской футбольной ассоциация и департамента полиции Лондона отмечается, что чаще всего английские фанаты совершают нарушения общественного порядка на стадионах и в их окрестностях под влиянием алкоголя, министр спорта и молодежи Азербайджана Азад Рагимов заявил, у нас такие радикальные меры использоваться не будут и местные пивные заводы будут работать на полную мощность.

Вместе с тем МВД Азербайджана в дни перед матчем и после него перейдет на особый режим работы, чтобы обеспечить порядок в городе и безопасность как самих болельщиков, так всех жителей и гостей Баку. «Никакого беспокойства нет. В Баку неоднократно проходили масштабные события мирового и европейского масштаба, и азербайджанская полиция всегда прекрасно справлялась с поставленной перед ней задачей. Жители и гости столицы могут быть спокойны - безопасность в городе и на Олимпийском стадионе будет полностью обеспечена. Все граждане, в том числе и граждане иностранных государств, должны уважать законы Азербайджана, а наша полиция всегда была на страже законности», - сказал haqqin.az глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов. Менее оптимистично относится к предстоящему «британскому нашествию» председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров. Хорошо осведомленный о нравах гостей из разных стран мира специалист по туризму считает, что надо подготовиться к корректному, но решительному пресечению любых инцидентов. Как заявил Н.Багиров haqqin.az, «английские болельщики, конечно же, не устремятся в музеи и не станут знакомиться с достопримечательностями Баку, но зато рестораны, пабы, ночные клубы будут ими забиты, что чревато последствиями. И вот к этим последствиям пребывания английских болельщиков в нашей столице мы должны быть готовы».