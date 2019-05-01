Масштабная разведывательная операция Пентагона у российских границ

В 12:00 по московскому времени радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и затем провел полет вблизи Калининградской области. Начав разведку с северных рубежей, аппарат обогнул территорию региона с востока и продолжил разведывательную деятельность, находясь в воздушном пространстве Польши. Высота полета составила почти восемь километров над землей, скорость — 692,6 километра в час.

Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 взлетел с полигона НАТО Сигонелла на острове Сицилия и направился в акваторию Черного моря в районе Новороссийска. После этого судно провело разведку у южных границ Крыма. Boeing провел в указанном районе почти три часа. Самолет находился на высоте около 4,6 километра, передвигался со скоростью почти 567 километров в час.

С авиабазы в Италии также взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10. Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии и, оказавшись в воздушном пространстве Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Проведя на юго-востоке страны пять часов, Global Hawk полетел к черноморскому побережью России. Беспилотник несколько раз облетел границы Крыма. В общей сложности, разведка около побережья полуострова продолжалась 4,5 часа.

В последнее время активность американской разведки у российских рубежей значительно увеличилась. Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.