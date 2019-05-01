«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
В Барселоне состоялся первый матч во второй полуфинальной паре Лиги чемпионов.
Команда Лионеля Месси принимала английский «Ливерпуль» и одержала уверенную победу со счетом 3:0. На 26-й минуте бывший футболист мерсисайдцев Луис Суарес вывел «Барселону» вперед. А во втором тайме Месси дважды поразил ворота соперников, отличившись на 75-й и 82-й минутах. Особенно эффектным получился второй гол – со штрафного в девятку.
Ответная игра в этой паре состоится 7 мая.
Напомним, что вчера амстердамский «Аякс» в гостях обыграл английский «Тоттенхэм» - 1:0.