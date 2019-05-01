Вспышка бубонной чумы в Монголии: есть умершие

В монгольской провинции Баян-Улгий зафиксировано два случая смерти от бубонной чумы, сообщили местные СМИ со ссылкой на чрезвычайную комиссию в данной провинции, передает «Анадолу».

«К настоящему моменту в провинции Баян-Улгий установлен карантин и проводится ряд мер по ликвидации и предотвращению распространения инфекции», - отмечается в официальном сообщении.

Ветеринары отмечают, что бубонная чума возникает в результате заражения бактерией, переносимой паразитирующими на сурках или крысах блохами, которые могут перейти на человека.