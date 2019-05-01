Трамп: На следующей неделе «много чего произойдёт» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной», и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox Business.

По словам американского лидера, американская сторона рассматривает все варианты, чтобы помочь местным жителям.

Трамп также назвал слухами слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал покинуть свою страну: «Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался это сделать, были слухи, что он покинул бы страну другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много о Кубе».

Напомним, накануне Майкл Помпео заявил, что Мадуро собирался покинуть Венесуэлу, однако Россия отговорила его от этого. По его словам, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для президента самолет, который был готов улететь утром в день путча на Кубу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, заявив, что Вашингтон пытается «деморализовать венесуэльскую армию и теперь использует фейки как часть информационной войны».