Алиевы на открытии форума в Баку

В Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога под лозунгом "Построим диалог во имя деятельности против дискриминации, неравноправия и насильственного конфликта", сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия форума.

Глава государства выступил на церемонии открытия с речью.

Двухдневный форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и ISESCO. В мероприятии принимают участие представители из более 100 стран и 30 международных организаций.