Москва опровергла слухи о гибели российских военных в Сирии

В комментарии российского минобороны РФ, цитируемом РИА Новости, сказано: "За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи... К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях".

Накануне арабское агентство "Аль-Масдар" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в северной части провинции Хама в результате артиллерийского обстрела погибли четверо российских военнослужащих.