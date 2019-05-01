«Только что зашел в Facebook и глазам своим не верю, что остаткам коррупционной системе удалось с такой легкостью поднять шум в соцсетях.

Во время заседания межправительственного совета ЕАЭС не только премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, но и все мы надеялись, что вскоре перейдем в комнату, где можем выпить кофе. Мы все очень устали и хотели кофе. Заседание затянулось на 2,5 часа дольше запланированного. А наше общение за день до этого дало основание для нетерпеливого ожидания нерабочей части встречи. Все это надо объяснять, я не понимаю?» - написал Пашинян на своей странице Facebook.