Отменен визит Зурабишвили в США

Запланированный на осень официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США не состоится, сообщает телекомпания Rustavi 2 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, визит готовился еще с марта, над ним работал МИД Грузии, однако по непонятным причинам он не состоится.

То, что визит действительно готовился, подтвердил и ушедший накануне с должности главы администрации президента Лаша Жвания.

"В марте мы вели переговоры о том, чтобы к осени - к концу сентября или началу октября запланировать визит", - сказал Жвания журналистам. Официальных разъяснений по поводу визита в США ни МИД, ни администрация президента пока не делали.