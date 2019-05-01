В Индонезии назвали возможную новую столицу

Расположенный в провинции Центральный Калимантан город Паланкарая стал приоритетным местом, куда может быть перенесена из Джакарты столица Индонезии, пишет газета The Jakarta Post, ссылаясь на оценки правительственных экспертов.

"Город относительно молодой, он заложен в середине прошлого столетия, и тогда первый президент республики Сукарно задумался о переносе туда столицы", - рассказал Харри Йогасвапа, руководитель исследований проблем народонаселения при Национальном институте наук.

По его словам, проведенный недавно по заказу правительства анализ показал, что город "полностью отвечает стандартам, предъявляемым к государственному центру". Кроме того, остров Калимантан, отметил эксперт, "находится в сейсмологически безопасном районе". Это особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тыс. островов, поскольку расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы происходят здесь в среднем по 5-6 раз в день.

Эксперты называют Паланкарая одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии. Его население на сегодняшний день составляет несколько тысяч человек. Кроме Паланкарая власти также рассматривают округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Панаджам провинции Восточный Калимантан.

Отметим, что президент Джоко Видодо в понедельник сообщил о планах переноса столицы. По его словам, "Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром".