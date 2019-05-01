Экс-сотрудник ЦРУ признался в работе на китайскую разведку

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Ли признал свою вину в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации. По соглашению о признании вины прокуроры намерены запросить для него 21 год тюремного заключения, пишет Коммерсант.

«Я сговорился собрать и отправить информацию секретного уровня в КНР»,— сказал Ли в ходе заседания в суде Александрии.

Джерри Чунь Шин Ли, подозреваемый в содействии властям Китая в раскрытии сети осведомителей, был задержан в Нью-Йорке 17 января. С деятельностью этого бывшего сотрудника связывают один из самых значительных провалов в разведывательной работе последних лет — арест и гибель по меньшей мере 20 осведомителей ЦРУ в Китае.

Известно, что Джерри Чунь Шин Ли проработал в ЦРУ 13 лет. Он является ветераном Армии сухопутных войск США.