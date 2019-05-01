Участников «Евровидения» обязали сдать анализ крови перед конкурсом

В этом году на песенном конкурсе «Евровидение» появилось новое правило — всем участникам необходимо сдать кровь на анализ, сообщает издание StarHit.

По словам представляющего на конкурсе Россию Сергея Лазарева, главным спонсором конкурса является фирма, которая определяет, сколько "в человеке национальностей". Он отметил, что подписал бумагу о том, что результаты анализа могут быть обнародованы.

Певец выразил предположение, что "это сделано, чтобы показать, что все мы едины".

Отметим. что в этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.