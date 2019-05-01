Саудовские пограничники спасли иранских моряков

Береговая охрана Саудовской Аравии спасла экипаж иранского нефтяного танкера Happiness 1, потерпевшего бедствие недалеко от порта Джидда в Красном море, сообщает Саудовское агентство печати.

Согласно информации, на борту было 26 членов экипажа - 24 иранца и два выходца из Бангладеш. Никто из них не пострадал.

Associated Press сообщает, что с танкера поступил сигнал бедствия в связи с отказом двигателя и потерей управления. В спасательной операции принимали участие несколько ведомств, в том числе природоохранные службы.