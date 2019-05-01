Грузия купила у Азербайджана 97 процентов газа

В апреле Грузия получила от России 6 миллионов кубометров газа - это около трех процентов всего потребленного в марте. Остальные 97 процентов (177 миллионов кубометров) были приобретены у Госнефтекомпании Азербайджана и консорциума «Шахдениз», пишет Грузия Online.

Издание отмечает, что это первый случай с декабря 2017 года, когда Грузия получала российский газ. Вместе с тем, согласно балансу, поставки газа из России до конца года больше не предусмотрены.