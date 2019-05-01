Китайцы будут производить шины в Азербайджане

«Завод будет построен на территории Сумгаитского химико-промышленного парка (СХПП). Строительство завода будет осуществлять китайская компания CNEEC (China National Electric Engineering Co Ltd)»,- сказал Ш.Мустафаев в эфире телеканала AzTV.

Инвестиции в строительство завода по производству автомобильных шин в Азербайджане составят $300 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, компания CNEEC получит статус резидента СХПП.

В настоящее время долевое участие в проекте предполагается следующим образом: CNEEC -90%, Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) - 10%.

Ш.Мустафаев не исключил, что в ходе переговоров доля АИК в соглашении может быть увеличена.

«Производственная мощность завода составит 3,3 млн автомобильных шин в год. Из них 3 млн для легковых автомобилей и 300 тыс. для грузовых. Как видно, годовая мощность данного предприятия рассчитана не только на местный рынок. Шины будут экспортироваться в соседние страны, что, естественно, будет служить увеличению экспортного потенциала Азербайджана. На предприятии будет создано 800 новых рабочих мест», - сказал министр.

Как ранее сообщалось, в апреле 2019 года азербайджанские и китайские компании в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине подписали соглашения на $821 млн.