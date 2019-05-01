Bakcell наградили за работу c обращениями абонентов в Facebook

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз получила сертификат Socially Devoted (Социально приверженный) за эффективную работу c обращениями абонентов в Facebook.

Так, известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в соцсетях, подтвердила, что в течение первого квартала 2019 года Bakcell ответила на 100% обращений абонентов.

Уже несколько лет подряд компания Bakcell добивается самых высоких результатов, отвечая на 100% обращений абонентов в Facebook.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Социальные медиа являются одним из важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также своевременного реагирования на вопросы и обращения клиентов.