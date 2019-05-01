В Бинагадинском районе Баку во дворе дома по улице Казымовского, 54-56, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения водитель Land Cruiser совершил наезд на 11 автомобилей.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел накануне вечером. По словам очевидцев, этот человек живет в арендованной квартире и никто из соседей его не знает. Сам автомобиль принадлежит некоему Рафику, проживающему в соседнем доме.

"Так как Рафик в настоящее время находится в Турции, он передал ключи от машины соседу Исламу, чтобы тот время от времени проверял исправность машины. В день инцидента, когда Ислам хотел завести машину, к нему подошел некий мужчина и предложил помощь. Однако Ислам не заметил, что мужчина был пьян», - сказал один из соседей.

Проживающие по соседству жильцы говорят, что большинство поврежденных в результате инцидента автомобилей новые. Среди них Land Cruiser, X-Trail, Passat, Range Rover, Mercedes и другие.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Виновник инцидента, личность которого пока не установлена, доставлен в полицию, у него взяли показания. Однако неизвестно, кто возместит ущерб владельцам поврежденных автомобилей.