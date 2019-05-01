В Азербайджане главный редактор продавала наркотики
В Баку задержана главный редактор информационного портала, которая торговала наркотиками, сообщает Trend.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Шафаг Агабалаеву (1976 г.р.) задержали на территории Наримановского района, когда она пыталась продать марихуану.
При обыске у нее были обнаружены свертки с наркотическим веществом.
По факту возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что Шафаг Агабалаева является учредителем и главным редактором информационного портала Bakupress.az.