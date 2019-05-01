Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны дожди. Утром туман, юго-западный ветер днем сменится порывистым северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 13-16, днем 20-25 тепла, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с западных районов, местами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Ночью и утром местами туман, прогнозируется западный ветер..
Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 тепла.
Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Апшероне благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.