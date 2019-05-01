Россияне выбирают Баку для отдыха и шопинга
Баку лидирует в рейтинге стран СНГ по предпочтениям россиян на отдых в майские праздники, сообщает News.ru.
Согласно информации, столицы Белоруссии и Казахстана занимают соответственно второе и третье места в рейтинге.
После Баку, Минска и Нур-Султана следуют Ереван, Алма-Ата, Ташкент и Бишкек. Замыкают десятку самых популярных направлений на майские выходные Кишинёв, Душанбе и столица Туркменистана Ашхабад.
Как сообщает «ТурСтат», россияне рассчитывают путешествие на 3–5 дней, расходуя на питание и жилье от $60 до $120 в день. При этом самым бюджетным направлением в СНГ в мае 2019 года стала столица Молдавии Кишинёв. Совершать покупки россияне предпочитают в Баку.