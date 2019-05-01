На эти и другие вопросы haqqin.az отвечает председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев.

Что стоит за таким достижением азербайджанских таможенников? Какие конкретно реформы Государственным таможенным комитетом уже реализованы и какие будут осуществляться в перспективе? И, наконец, что дает Азербайджану руководство столь важным регионом во Всемирной таможенной организации?

На состоявшейся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТО) Азербайджан был избран заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона. Это, несомненно, признание на международном уровне успешности реформ, которые в последнее время осуществляются в таможенной сфере.

- Прежде всего разрешите поздравить вас со столь значительным успехом азербайджанской таможни. Как вам удалось в кратчайшие сроки добиться такого результата?

- Спасибо. Хотелось, бы отметить, что в результате целенаправленной внутренней и внешней политики, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, реализации стратегии устойчивого развития, проектам, которые вносят вклад в развитие международной торговли, наша страна во всех сферах, включая таможенную, интегрирована в мировое сообщество. А таможенная служба Азербайджана показала себя как один из самых активных членов Всемирной таможенной организации.

Осуществляемые в последние годы в Азербайджане политические, экономические и гуманитарные международные форумы, такие масштабные спортивные мероприятия как Первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, «Формула-1», международные мероприятия в сфере культуры и искусства расцениваются как вклад нашего государства и его руководителя в прогресс во всем мире.

Шаги, предпринятые главой нашего государства для безопасности международной торговли, ускорения процессов перехода границы, упрощения таможенных процедур, реализации реформ, а также выполнение таможенными органами поставленных перед ними задач создают условия для улучшения благосостояния не только граждан Азербайджана, но и экономического развития стран региона. А это факторы, обеспечивающие стремительный рост влияния Азербайджана в мире, доверия к нашей стране в международном сообществе.

- Расскажите подробнее о самих реформах и о том, как они влияют на имидж всей азербайджанской таможни?

- Как и преобразования во всех других сферах, реформы, проводимые под руководством президента Азербайджана в таможенной системе, носят комплексный характер. В первую очередь они обеспечивают большую эффективность фискальной политики и финансово-учетной системы, а также прозрачность деятельности таможенных органов. В то же время реформы позволили усилить борьбу с контрабандой и создали условия для превращения азербайджанской таможни в самого доверенного члена мировой таможенной семьи.

Прошедшие только за последний год в Азербайджане с участием более тысячи представителей из более 100 стран мира Ежегодная Ассамблея и конференция Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике, 36-я международная конференция по борьбе с наркотиками и другие мероприятия являются наглядным примером авторитета таможенных органов Азербайджана в международном сообществе.

- На состоявшейся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации Азербайджан был избран заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона. Что это дает нашей стране и ее таможенным органам?

- Одним из основных факторов, способствовавших завоеванию Азербайджаном авторитета и доверия во Всемирной таможенной организации и избрание страны руководителем Европейского региона, является продуманная внутренняя и внешняя политика, проводимая главой государства Ильхамом Алиевым и его постоянное внимание к таможенной сфере.

Контролирующая 98% мировой торговли и объединяющая в себе 183 страны Всемирная таможенная организация является международным союзом со сложным механизмом управления. Верховным органом организации считается Совет таможенного сотрудничества, в котором представлены руководители таможенных служб всего мира.

Совет является структурой, которая в конечном счете принимает все политические и стратегические решения, связанные с деятельностью Всемирной таможенной организации. Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации, а также все директораты организации по итогам своей деятельности предоставляют доклады Совету таможенного сотрудничества.

Председателю Совета помогают шесть его замов. Для рационализации управления Всемирной таможенной организации существует деление на шесть регионов. И каждый из регионов на ежегодной конференции избирает ссвоего заместителя председателя Всемирной таможенной организации.

На прошлой неделе на годовой Конференции таможенных служб Европейского региона в Санкт-Петербурге страны региона избрали Азербайджан заместителем председателя Совета Всемирной таможенной организации по Европейскому региону на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2021 года, то есть на два финансовых года.

- Как Государственный таможенный комитет намерен выполнять свою новую роль во Всемирной таможенной организации? Какие обязанности предстоит выполнять Азербайджану?

- Международный статус накладывает на Государственный таможенный комитет Азербайджана обязанности представлять интересы Европейского региона в различных управленческих структурах Всемирной таможенной организации. Заместитель председателя Совета Всемирной таможенной организации по Европейскому региону является одновременно членом Политической комиссии Всемирной таможенной организации.

Хочу отметить, что Политическая комиссия ВТО является важной структурой организации, которая помогает и консультирует высший орган Всемирной таможенной организации – Совет, принимающий первоначальное решение по широкому спектру политических вопросов. В качестве заместителя председателя Совета ВТО по Европейскому региону наша страна будет выступать от имени региона и в Совете, и в Политической комиссии ВТО, ей надо будет отстаивать интересы таможенных служб Европейского региона.

О функциях заместителя председателя Совета Всемирной таможенной организации (ВТО) по Европейскому региону достаточно много писали СМИ. Я же хочу рассказать о политических аспектах этой должности и о целях, которые мы поставили.

Европейский регион ВТО является самым большим регионом организации, в который входят 52 страны и Европейский союз, всего – 53 члена. Этому региону присущи свои особенности и поэтому в сфере таможенного сотрудничества есть проблемы и вопросы, требующие решения.

Поскольку в него входят страны с разным уровнем экономического развития и разными политическими интересами, сотрудничество под эгидой ВТО находится пока не на желаемом уровне. А это, в свою очередь, принимая во внимание интересы всех стран региона, затрудняет эффективное представление консолидированных региональных интересов в Совете ВТО и других институтах.

Государственный таможенный комитет Азербайджана, имеющий серьезную позицию в политических процессах ВТО, не может оставаться равнодушным к проблемам регионального сотрудничества. Особенно если учесть, что наша страна принимает у себя три региональные структуры ВТО. Это еще больше повышает для нас важность процессов, происходящих в нашей географии.

В январе этого года генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия в своем интервью местным телеканалам отметил активную роль Азербайджана в ВТО и важность его участия в организации. И сказано это было не случайно.

Процессы, которые привели Азербайджан к позиции заместителя председателя организации, если можно так сказать, берут начало во второй половине прошлого года. И отнюдь не случайно Азербайджан избран на высокий пост - стало логическим следствием нашей целенаправленной внешней таможенной политики.

- Расскажите подробнее, какие шаги вы предпринимали для избрания Азербайджана заместителем председателя Совета?

- Начиная с прошлого года мы по собственной инициативе, а в дальнейшем по моему указанию начали изучать передовую практику сотрудничества таможенников в других регионах ВТО. Одним из ключевых моментов, которые мы наблюдали в этот период, была более заметная, ведущая роль в сотрудничестве одного-двух активных членов организации в каждом регионе. С другой стороны, понимая, что есть аспекты сотрудничества, которые необходимо развивать именно в Европейском регионе ВТО, и видя, что в течение многих лет определенные сложности не устранялись, мы пришли к выводу, что таможенный комитет Азербайджана должен взять на себя задачу решения этих проблем, продвижения инновационных и реформаторских инициатив в регионе, мобилизации стран-членов для этой цели.

И в то же время мы понимали, что для достижения этих целей надо быть избранными на определенный пост в структуре Совета Всемирной таможенной организации по Европейскому региону. А сделать это отнюдь нелегко, потому что из 53 членов Совета 29 стран (28 членов Евросоюза и сам Евросоюз) в большинстве случаев выступают с единой позиции и стараются, чтобы на этот пост была избрана страна - член ЕС, которая представляла бы в организации политические и экономические интересы западноевропейских стран.

Так, собственно, и случилось – в последний момент в качестве сюрприза Евросоюз выдвинул кандидатуру Греции на эту позицию. То есть выборы были непростыми.

Но поскольку такое развитие событий было предсказуемым, мы серьезно подготовились как к дипломатическим, так и к политическим переговорам. И результат очевиден.

Сотрудничество в Европейском регионе ВТО должно служить интересам и потребностям каждой страны-члена, независимо от уровня ее развития.

- Что намерены предпринять азербайджанские таможенники будучи ответственными за весь Европейский регион?

- Мы уже предпринимаем некоторые шаги, чтобы начать первоначальную координацию и консультации с привлечением различных заинтересованных групп с целью обсуждения деятельности, которую мы будем осуществлять на посту заместителя председателя. Наша главная цель – вывести таможенное сотрудничество в Европейском регионе ВТО на новый уровень развития и продвигать необходимые реформистские инициативы. О всех запланированных и предпринятых мерах буде сообщаться.

Мы считаем, что срок нашего двухлетнего зампредседательства оставит позитивные следы в истории Европейского региона ВТО.