В штабе Зеленского пообещали инаугурацию, которой в Украине еще не было

По словам представителя штаба Юрия Костюка, в настоящее время команда Зеленского находится в процессе обсуждения и думает о «фишечках» предстоящего мероприятия.

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обещает провести инаугурацию, которой в стране еще не видели, сообщает РИА Новости.

Костюк также отметил, что будет официальная часть процедуры инаугурации в Раде, которая пройдет в классическом виде. После нее команда политика намерена придумать «еще что-нибудь».

«Мы думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент», - рассказал Костюк.