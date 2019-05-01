Еще один человек Эльдара Махмудова выходит на свободу

Сокращен срок ареста бывшего сотрудника МНБ Акифа Алиева. Он был сотрудником генерала Акифа Човдарова и осужден как член организованной преступной группировки в МНБ.

Как сообщает Qafqazinfo, Акиф Алиев подал кассационную жалобу на решение Бакинского военного суда, который приговорил его к пяти годам лишения свободы. Верховный суд удовлетворил его жалобу и сократил срок ареста до 4 лет.

В ближайшее время завершится срок заключения арестованного в 2015 году Акифа Алиева и он выйдет на свободу.