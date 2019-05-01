Турецкая авиация нанесла удары по объектам ПКК
Турецкие военные провели на севере Ирака очередную операцию против террористов Рабочей партии Курдистана (ПКК), передает Anadolu со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, в ходе проведенных в районах Зап и Авашин операций были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами.
Во время спецоперации в районе Диджле провинции Диярбакыр были ликвидированы две террористки. Одна из них, Шахрибан Йонтен, известная под прозвищем Виянпирсус, была объявлена в розыск МВД Турции по обвинению в совершении ряда преступлений.