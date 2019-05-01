Чавушоглу о визите Трампа в Турцию

Президент США Дональд Трамп может в июле посетить Турцию. Об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«Президент США в июне совершит визит в Европу, он также выразил желание через месяц после него посетить Турцию», - отметил глава турецкого МИД.

По словам министра, последний телефонный разговор президента Турции с главой Белого дома прошел в позитивном ключе: «Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в позитивном духе рассмотрели все вопросы повестки дня».

Что касается итогов визита спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в Турцию, то глава внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара и Вашингтон «не достигли понимания по всем темам», которые поднимались на встречах с американским дипломатом.