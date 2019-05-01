Почему не арестовывают Махира Асадова? следователь не отвечает на звонки
Вокруг Махира Асадова, который накануне сбил пешехода на улице М.Алиева у дома торжеств «Неолит» и сбежал с места происшествия, сохраняется неопределенность. Несмотря на то, что после происшествия прошло два дня, информации о его задержании все еще нет.
И это несмотря на то, что известен автомобиль, на котором Махир Асадов совершил преступление. Это внедорожник Range Rover с госномерами 90 OG 002.
Примечательно, что, услышав вопрос о данном инциденте, представители соответствующих структур сразу же дают отбой, избегая каких-либо комментариев.
В то же время корреспондентам haqqin.az удалось установить личность пострадавшего во время этого наезда. Это Руфат Мамедов 1978 г.р. Потерпевший в настоящее время находится в Городской клинической больнице №3 и его состояние продолжает оставаться критически тяжелым.
Напомним, что, согласно показаниям очевидцев, Range Rover на большой скорости сбил молодого человека, после чего он отлетел на проезжую часть дороги. В этот момент его переехал другой автомобиль Mercedes. Водитель Range Rover не остановился, чтобы помочь потерпевшему и сбежал с места происшествия.
Известно, что этот водитель является владельцем как минимум трех автомобилей, стоящих свыше 100 тысяч долларов каждый. Фото этих автомобилей можно увидеть в социальных сетях. Haqqin.az из неофициальных источников удалось узнать о М.Асадове лишь то, что он живет в «поселке Воровского», известен как «очень авторитетный человек» и бизнесмен, который занимается строительством домов в «Белом городе».
Дело о наезде на пешехода ведет следователь Низаминского районного управления полиции Вюсал Рзаев. Корреспондент haqqin.az позвонил следователю и попросил его рассказать о ходе расследования, а также ответить на вопрос, задержан ли М.Асадов или нет. Следователь сказал, что он сейчас в прокуратуре и ответит на вопросы через 15 минут. Однако потом он не ответил на многочисленные звонки. И в других соответствующих структурах после того, как им задавали вопрос о М.Асадове, или вешали трубку, или давали неопределенные ответы.
Отметим, что ответственность водителя следует считать еще более серьезной, поскольку он не только сбил пешехода, но также бросил его в беспомощном состоянии и скрылся с места происшествия.