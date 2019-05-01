Отдел информации 15:01

Вокруг Махира Асадова, который накануне сбил пешехода на улице М.Алиева у дома торжеств «Неолит» и сбежал с места происшествия, сохраняется неопределенность. Несмотря на то, что после происшествия прошло два дня, информации о его задержании все еще нет.

И это несмотря на то, что известен автомобиль, на котором Махир Асадов совершил преступление. Это внедорожник Range Rover с госномерами 90 OG 002. Примечательно, что, услышав вопрос о данном инциденте, представители соответствующих структур сразу же дают отбой, избегая каких-либо комментариев. В то же время корреспондентам haqqin.az удалось установить личность пострадавшего во время этого наезда. Это Руфат Мамедов 1978 г.р. Потерпевший в настоящее время находится в Городской клинической больнице №3 и его состояние продолжает оставаться критически тяжелым.

Напомним, что, согласно показаниям очевидцев, Range Rover на большой скорости сбил молодого человека, после чего он отлетел на проезжую часть дороги. В этот момент его переехал другой автомобиль Mercedes. Водитель Range Rover не остановился, чтобы помочь потерпевшему и сбежал с места происшествия. Известно, что этот водитель является владельцем как минимум трех автомобилей, стоящих свыше 100 тысяч долларов каждый. Фото этих автомобилей можно увидеть в социальных сетях. Haqqin.az из неофициальных источников удалось узнать о М.Асадове лишь то, что он живет в «поселке Воровского», известен как «очень авторитетный человек» и бизнесмен, который занимается строительством домов в «Белом городе».