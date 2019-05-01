В Турции показали свое оружие из «Звездных войн» фото; видео
На Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле было представлено лазерное оружие, созданное инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции, пишет телерадиокомпания TRT.
Отмечается, что новейшая разработка во многом схожа с оружием, использовавшимся героями фантастической киносаги «Звездные войны». На создание изделия, уточняет Anadolu, потребовалось три месяца.
Устройство может быть установлено на модульную штурмовую винтовку MPT-76, которая состоит на вооружении турецкой армии.
По словам министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка, новая разработка способна наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров, ее мощности достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.