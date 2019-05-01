Ильхам Алиев принял заместителя генсека Совета Европы Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони, сообщает АзерТАдж.

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