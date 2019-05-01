В Европе появился новый промышленный гигант

Накануне немецкий химический концерн BASF и зарегистрированная в Люксембурге инвестиционная компания LetterOne успешно завершили процесс получения разрешений ряда ведомств, необходимых для объединения их двух немецких "дочек".

Wintershall DEA, штаб-квартира которой находится в Касселе и Гамбурге, займется добычей и разведкой месторождений газа и нефти в 13 странах, в том числе в России. По словам председателя ее правления Марио Мерена, 70 процентов производства новой компании приходится на газ.

Концерн BASF и компания LetterOne, которая принадлежит группе российских бизнесменов во главе с Михаилом Фридманом, подписали окончательное соглашение о слиянии Wintershall и DEA в сентябре 2018 года.

Wintershall участвует в добыче нефти и газа в Европе, России, Южной Америке, Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также специализируется на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов. Компания является совладельцем газопровода "Северный поток" и участвует в сооружении "Северного потока - 2".