Катарские шейхи рассматривают уход из «Пари Сен-Жермен»

Финансовое положение французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» может значительно ухудшиться в ближайшие несколько лет, пишет спортивное издание Чемпионат.

Согласно информации, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира-2022, который пройдет у них на родине. Также они рассматривают уход из «ПСЖ», сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Причиной изменения настроения владельцев парижского клуба стала постоянная критика в их адрес. Катарцам не нравится, что во Франции активно критикуют их государство. Инвесторов также не устраивают спортивные результаты «ПСЖ» и высокие налоги – с момента прихода в клуб в 2011 году они выплатили французским властям уже €1 млрд.

В конце апреля «ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции. Парижский клуб также вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «МЮ». Единственный трофей, который «ПСЖ» завоевал в текущем сезоне – золото национального чемпионата.