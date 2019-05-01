Посол Евросоюза не раскрывает деталей соглашения с Азербайджаном

«Сразу после завершения процесса переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом будет подписан документ и это многостороннее соглашение станет новой основой для нашего дальнейшего сотрудничества». Об этом BBC News Azərbaycanca заявил посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Хотя посол Янкаускас и не раскрыл деталей соглашения, он отметил, что прилагаются усилия для быстрого завершения технических работ: «Процесс продолжается и близится к завершению. Мы работаем над тем, чтобы это соглашение было подписано. Пока еще продолжается переговорный процесс».

Не называя никаких сроков касательно подписания соглашения, посол подчеркнул, что до сегодняшнего дня Азербайджан выполнил взятые на себя обязательства.

«Довольны ли мы проделанной до сегодняшнего дня работой? - Да. Могло ли быть лучше? – Да. Должны ли мы в будущем сделать еще лучше? – Да», - сказал посол в ответ на вопрос журналиста.

«Сейчас мир ушел далеко вперед и новое сотрудничество требует новые регулирующие основания. Новые ожидания от Азербайджана для нового соглашения были выдвинуты два года назад», - добавил посол.