Посол Евросоюза не раскрывает деталей соглашения с Азербайджаном
«Сразу после завершения процесса переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом будет подписан документ и это многостороннее соглашение станет новой основой для нашего дальнейшего сотрудничества». Об этом BBC News Azərbaycanca заявил посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
Хотя посол Янкаускас и не раскрыл деталей соглашения, он отметил, что прилагаются усилия для быстрого завершения технических работ: «Процесс продолжается и близится к завершению. Мы работаем над тем, чтобы это соглашение было подписано. Пока еще продолжается переговорный процесс».
Не называя никаких сроков касательно подписания соглашения, посол подчеркнул, что до сегодняшнего дня Азербайджан выполнил взятые на себя обязательства.
«Довольны ли мы проделанной до сегодняшнего дня работой? - Да. Могло ли быть лучше? – Да. Должны ли мы в будущем сделать еще лучше? – Да», - сказал посол в ответ на вопрос журналиста.
«Сейчас мир ушел далеко вперед и новое сотрудничество требует новые регулирующие основания. Новые ожидания от Азербайджана для нового соглашения были выдвинуты два года назад», - добавил посол.
Кестутис Янкаускас подчеркнул важность для сотрудничества «таких ценностей, как свобода собраний, свобода слова, рыночная экономика, верховенство закона и терпимость»
«Прежде всего – это ценности Евросоюза. Некоторые из них отражены и в соглашении. Азербайджан – член Совета Европы. Я думаю, что должен успокоить некоторых, которые обеспокоены, что эти ценности не будут защищены», - сказал он.
Посол в качестве примера «защиты ценностей» привел «большое помилование» в Азербайджане в марте этого года.
«В Азербайджане в прошлом месяце был подписан указ о помиловании. Я считаю, что Азербайджан старается согласовать соглашение, строит новое сотрудничество и старается расширить это сотрудничество на другие сферы. Мы объявили, что ждем в будущем подобных шагов», - подчеркнул Кестутис Янкаускас.
Напомним, что в социальных сетях представители оппозиционного Национального совета и других оппозиционных групп уже длительное время ведут обсуждения по поводу того, будут ли включены в соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом такие ценности, как права человека, свобода слова и т.д. Некоторые утверждают, что если эти ценности не отражены в соглашении и на правительство не наложены конкретные обязательства, тогда необходимо выступить против документа.