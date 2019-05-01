Серийные убийства на Кипре привели к отставке министра
Из-за разразившегося на Кипре скандала, связанного с серией убийств, подал в отставку министр юстиции и общественного порядка Ионас Николау, сообщает Reuters.
По данным агентства, Николау подал прошение об отставке главе государства Никосу Анастасиадису, который ее принял.
За минувший месяц полиция Кипра обнаружила на острове тела четырех убитых женщин. Убийцей оказался 35-летний военнослужащий, признавшийся в семи убийствах, которые он совершал на протяжении последних трех лет. Тела еще троих жертв, в том числе двух девочек в возрасте шести и восьми лет, до сих пор не найдены.
Родные и близкие погибших при этом заявили, что правоохранительные органы Кипра не должным образом расследовали поступавшие сообщения об исчезновении женщин, отказываясь, в частности, принимать заявления родственников.