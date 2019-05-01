Серийные убийства на Кипре привели к отставке министра

Из-за разразившегося на Кипре скандала, связанного с серией убийств, подал в отставку министр юстиции и общественного порядка Ионас Николау, сообщает Reuters .

По данным агентства, Николау подал прошение об отставке главе государства Никосу Анастасиадису, который ее принял.

За минувший месяц полиция Кипра обнаружила на острове тела четырех убитых женщин. Убийцей оказался 35-летний военнослужащий, признавшийся в семи убийствах, которые он совершал на протяжении последних трех лет. Тела еще троих жертв, в том числе двух девочек в возрасте шести и восьми лет, до сих пор не найдены.

Родные и близкие погибших при этом заявили, что правоохранительные органы Кипра не должным образом расследовали поступавшие сообщения об исчезновении женщин, отказываясь, в частности, принимать заявления родственников.