Согласно информации, во время торжественного открытия раввин ашкеназской общины Шнеур Сегаль выдал ресторану сертификат кошерности.

В Баку открылся первый кошерный ресторан под названием «7/40», передает издание СТМЭГИ.

В церемонии открытия ресторана приняли участие посол Израиля в Азербайджане Дан Став, глава Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Миралашвили, главный раввин России Берл Лазар и другие гости.

Издание отмечает, что открытие кошерного ресторана является символом и примером процветания еврейской общины Азербайджана, а также дружбы между еврейским и азербайджанским народами.

В ресторане, рассчитанном на сто мест, посетителям предоставляется широкий ассортимент блюд азербайджанской и израильской кухни.