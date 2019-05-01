Беларусь наконец получила «чистую» российскую нефть

Соответствующая требованиям российская нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Уже начата закачка нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

«Чистая» нефть начала поступать в Беларусь после того, как партия загрязненной органическими хлоридами нефти была выведена из нефтепровода «Дружба» в хранилища станции «Унеча» в Брянской области.

Возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.