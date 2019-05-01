Организаторы бакинской «Формулы» извинились за люк… цветами

Популярный международный портал Motorsport.com рассказывает о событиях Гран-при Азербайджана «Формулы-1», которые остались за пределами телетрансляций, а в некоторых случаях – и без упоминания в социальных сетях.

В частности, сайт поведал своим читателям о том, как организаторы бакинской гонки решили извиниться перед командой Williams за «взлетевший» люк. Напомним, что болид Джорджа Расселла серьезно пострадал от плохо закрепленной крышки канализационного люка.

«Это был не самый удачный уик-энд для Williams, - пишет Motorsport. - Нет, в этом году у команды из Гроу удачных вообще не было, но то, что творилось с командой в Баку – это реально кошмар. Авария Джорджа Расселла в пятницу – страшная и очень дорогая недоработка местных организаторов, и Williams наверняка потребует компенсацию за причиненный ущерб (как это сделала команда Haas пару лет назад в Малайзии).

Организаторы принесли извинения весьма необычным способом. В субботу утром в хоспиталити Williams появились рукописное послание на почему-то обожженной по краям бумаге и букет цветов – надо полагать, что для Клэр Уильямс, поскольку записка адресовалась именно ей лично.