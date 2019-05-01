Мадуро просит помощи у военных

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных отражать любые попытки государственного переворота, сообщает Agence France-Presse.

"Мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов", - приводит агентство слова главы южноамериканского государства во время его выступления в эфире местных телеканалов в окружении группы военных.

За несколько часов до этого с аналогичным призывом к военным обратился лидер оппозиции Хуан Гуайдо: «Вы дали клятву защищать Венесуэлу, а не узурпатора».