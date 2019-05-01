Депутат недоволен решением Тарифного совета по газу

«И при отчетах правительства, и своих комментариях прессе, и в последнем моем выступлении в Милли Меджлисе я всегда был за полную отмену лимита на газ. И я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Но Тарифный совет просто повысил льготную часть тарифа», - заявил депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы.

«Тарифный совет увеличил льготную часть тарифа всего на 500 кубометров. Мы проводили подсчеты, согласно которым 1700 кубометров газа хватает максимум на полтора месяца. 500 кубометров газа хватит лишь на полмесяца, может, на чуть более долгий срок. Надо учитывать, что зима в Азербайджане длится полгода. С этой точки зрения льготную часть тарифа можно было поднять намного больше или же вовсе отменить лимит.

Лимит можно применять в зимние месяцы. А летом газ можно было бы продавать по старым ценам. То есть наши граждане 6 месяцев потребляют больше газа и тогда можно было бы применять лимит. Мне кажется, что это был бы компромиссный, справедливый подход. К сожалению, так не произошло.

Было бы гораздо лучше полностью отменить применяемое повышение цен на природный газ и электроэнергию, которое приводят к возникновению подобных лимитов.

Это оказало бы положительное влияние и на решение проблем малоимущих семей», - заявил депутат.